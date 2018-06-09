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/ Зданию старой обувной фабрики в Челябинске подарят вторую жизнь

Зданию старой обувной фабрики в Челябинске подарят вторую жизнь

Довоенный цех на улице Береговой перестроят.
сегодня в 20:07
  |  Общество

Старый барак, с которого началось обувное производство на Урале, из неприглядного заброшенного строения превратится современный офис с удобной логистикой и парковкой. Еще в годы Великой Отечественной войны сюда эвакуировали харьковскую фабрику. После этого из Челябинска каждый день отправляли на фронт по 500 пар брезентовых ботинок на деревянной подошве. Однако уже 1968-м году по улице Чайковского построили новый цех, а в старом помещении остались только модельеры, а также — производство люксовых женских туфель.

Женские туфли, знаменитые казачки, из красной кожи, о них тогда говорила вся страна. И москвичи сюда в Челябинск приезжали обуваться и вставали в очереди. — пояснила руководитель пресс-службы обувной фирмы «Юничел» Екатерина Железнякова.

Судьба здания на Береговой волнует челябинцев не первый год. Стало известно, что в скором времени его перестроят. Высотку возведет фирма «Юничел». Такие преобразования связаны с подготовкой к саммитам ШОС и БРИКС. Предполагается, что проект будет создан в единой концепции с конгресс-холлом.

При этом строение автомобильной развязки на пересечении улиц Братьев Кашириных, Кирова и Российской все же стало поводом для сноса сразу нескольких зданий. Среди них — два нежилых частных дома, владельцам которых обещают выплатить компенсацию, старое общежитие цирка и Грузинский центр. Это поможет возвести развязку и вывести дорогу непосредственно на аэропорт. Длина путепровода составит почти шестьсот метров. Конструкция будет держаться на 27 опорах. Примечательно, что строительство обойдется без полного перекрытия оживленной улицы Братьев Кашириных.

На Братьев Кашириных перекрытия глобального не будет. Только когда будем монтировать балки над проезжей частью, тогда частично будем ограничивать движение для монтажа балок. — пояснил директор по строительству и эксплуатации городских автомобильных дорог «Южуралмост» Алексей Струговец.

Добавим, вскоре начнутся масштабные работы на гостевом маршруте. Специальная рабочая к середине лета разработает проект и ответит на вопросы о том, как сделать центр современным, модным и красивым.

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