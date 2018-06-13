/ Челябинская область проведет два крупных мероприятия совместно с Китаем

Запланированы научно-техническая конференция и деловой форум.

Челябинская область готовится к проведению двух крупных международных мероприятий совместно с Китайской Народной республикой. Об этом заявил губернатор Челябинской области по возвращению из Китая. Борис Дубровский вошел в состав официальной делегации Российской Федерации.

На территории Челябинской области в 2018 году запланировано два крупных мероприятия с Китаем. 12 июля пройдет Конференция по промышленному и научно-техническому сотрудничеству Челябинской области РФ и провинции Хэйлунцзян Китайской Народной Республики, а 18−19 сентября в Челябинске пройдет IV Российско-Китайский деловой форум малого и среднего бизнеса. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе правительства Челябинской области.

Напомним, глава Челябинской области совместно с Президентом России Владимиром Путиным посетил китайский курортный город Циндао. Там прошло заседание Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества. В него вошли представители Узбекистана, Таджикистана, Ирана и Монголии. Руководители муниципалитетов обсудили возможность создания форума глав регионов ШОС.