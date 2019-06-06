/ Все о приемной кампании в первый класс расскажут эксперты в прямом эфире

6 июня в пресс-центре ОТВ состоится онлайн-конференция посвященная приемной кампании в первый класс.
Спикеры встречи — представители Министерства образования и науки Челябинской области, Челябинской региональной общественной организации «Совет родителей обучающихся и воспитанников образовательных учреждений Челябинской области», а также представители ГБУ ДПО «Региональный центр оценки качества и информатизации образования», Комитета по делам образования города Челябинска и городской школы.
В прямом эфире они расскажут об основных правилах зачисления в первый класс, о том, как действует новый порядок зачисления в школу, об электронной форме подачи заявлений, а также будут озвучены актуальные цифры о количестве будущих первоклассников, которые уже зачислены в школы области.
Присоединиться к эфиру конференции можно 6 июня в 15:00 на сайте 1obl.tv и во всех соцсетях «Первого областного».
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