Пять школ Челябинской области включены в список опорных школ РАН

Всего в России будет 110 подобных учебных заведений.

Пять школ из Челябинской области включены в список опорных школ Российской академии наук. Всего в 32 регионах России появится 110 подобных учебных заведений. Они будут основаны на базе уже существующих школ, сообщает газета «Известия».



Понятно, что исследователей нужно готовить со школьной скамьи. Академия решила активно включиться в этот процесс, поэтому возникла идея создать базовые школы в субъектах. Речь идет именно о регионах, так как там особенно не хватает возможности дополнительного общения с ведущими учеными России. Мы надеемся, под этот проект будет получено финансирование от Минпросвещения. Кроме того, с учетом важности вопроса думаем о частно-государственном партнерстве. Думаю, что уже с 1 сентября некоторые наши предложения начнут реализовываться. — прокомментировал для издания вице-президент РАН Алексей Хохлов.

Муниципальные школы постепенно будут переходить на региональный уровень. При них будут строить общежития, чтобы в них могли обучаться дети из отдаленных деревень и сел.



В Челябинской области такими учебными заведениями станут: физико-математический лицей №31, гимназия №80, лицей №77, лицей №11 из Челябинска и школа №5 из Магнитогорска.

