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/ Три челябинских школы искусств получили новые фортепиано

Три челябинских школы искусств получили новые фортепиано

Доставка музыкальных инструментов проходит по поручению президента.
сегодня в 12:42
  |  Культура

Три школы искусств Челябинска получили новые фортепиано. Инструменты поступили в ДШИ № 5, 8 и 12 областной столицы. Об этом сайту «Первый областной» рассказали в министерстве культуры региона. Как отметил исполняющий обязанности министра культуры Челябинской области Алексей Бетехтин, все фортепиано являются подарками от президента России.

Инструменты к нам поступают по линии Минпромторга. Первая партия составляет 16 пианино. До конца года в общей сложности в южноуральские школы искусств поступят 76 новеньких инструментов. — рассказал сайту «Первый областной» и.о. министра культуры Челябинской области Алексей Бетехтин.

Еще семь новых инструментов должны приехать в Челябинск сегодня, 24 мая. А до конца недели все школы областной столицы обзаведутся музыкальными подарками от президента. В первый маршрутный лист вместе с челябинскими школами попали три музыкальных школы Копейска.

Отметим, что обновление инструментария южноуральских ДШИ началось благодаря областной программе с 2013 года. В этом году еще 13 новых фортепиано будут закуплены в челябинские школы искусств за счет областного бюджета. Таким образом, в общей сложности в этом году фортепианные классы южноуральских школ получат 89 инструментов.

Производятся фортепиано «Н. Рубенштейн» фабрикой «Аккорд», расположенной в Санкт-Петербурге. Стоимость одного инструмента составляет около 350 тысяч рублей.

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