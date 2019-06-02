/ Челябинские школьники откроют «трудовое лето»

Свою работу начнут летние трудовые отряды для детей.





В Челябинске состоится церемония открытия первой смены трудовых отрядов детей и молодежи завтра, 3 июня. Летом 2019 года в Челябинске начнут работу 118 трудовых отрядов, в которых будут работать более 1200 школьников. В первую смену, которая начнется в июне, работать в 41 отряде предстоит 428 подросткам.



Школьники принимаются на работу в муниципальный Центр поддержки молодежных инициатив по срочным трудовым договорам – на 1 из летних месяцев. График работы – с понедельника по пятницу, по три часа в день. Под руководством педагогов, ребятам предстоит заниматься благоустройством социально значимых объектов, в том числе скверов, парков, территорий около памятников и мемориальных комплексов. — сообщили сайту «Первый областной» в администрации города.

Некоторые отряды будут оказывать помощь ветеранам, инвалидам войн и труда, а также пожилым людям.

За полностью отработанный месяц школьник сможет заработать около 4500 рублей.

Открытие первой смены состоится 3 июня в 9:30 в во Дворце детского творчества по адресу: ул. Доватора, 15.