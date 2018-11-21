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Глава Екатеринбурга не против аэропорта в Челябинске

Градоначальник сообщил, что не выступал против нового объекта.
сегодня в 10:32
  |  Общество

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский сказал, что на самом деле не против аэропорта в Челябинске. Глава уральского мегаполиса уверен, что кто-то специально неверно истрактовал его слова. Александр Высокинский предположил, что поднявшаяся в СМИ шумиха — чья-то спекуляция.

Я думаю, эта тема является спекуляцией. Мне кажется, что из этого делают бурю в стакане. Строительство аэропорта в Челябинске к саммитам ШОС и БРИКС — это только плюс. — цитирует ТАСС Александра Высокинского.

Напомним, что челябинский аэропорт в любом случае защищен. Врио главы города Владимир Елистратов сообщил, что никто не будет отменять строительство и модернизацию такого важного объекта, а губернатор Борис Дубровский отметил, что аэропорт будет востребован у соседних регионов и стран, а также у жителей агломерации Челябинск-Екатеринбург и после 2020 года, в который состоятся международные саммиты ШОС и БРИКС.

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