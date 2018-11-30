/ Первый рейс из Челябинска в Екатеринбург отменен

Перевозчик связал это с постоянной сменой расписания.

Авиакомпания «ИжАвиа» отменила первый рейс, который должен был стать регулярным, из Челябинска в Екатеринбург. Пассажирам пришло смс об отмене без объяснения причины. В справочной перевозчика корреспонденту «Business FM Челябинск» рассказали, что у компании постоянно менялось расписание, и на сегодняшний день оно не до конца укомплектовано.

Решение руководства, нам так сказали, больше никакой причины пока не назвали. Видите, рейсы у нас выполняются очень длинные, по разным аэропортам идет досадка пассажиров, поэтому, возможно, по этой причине. У нас по 5, по 6 городов собирает самолет. — рассказали «Business FM Челябинск» в справочной службе авиакомпании.

Кроме того, в справочной отметили, что деньги за отмененный рейс вернут в 100% объеме. Напомним, самолет должен был состояться сегодня, 30 ноября, ночью. Стоимость билета — от 4 тысяч рублей.