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/ Челябинский аэропорт реконструируют за федеральный счет

Челябинский аэропорт реконструируют за федеральный счет

Документ подписал премьер-министр России.
сегодня в 10:59
  |  Общество

В госпрограмму «Развитие транспортной системы» внесли изменения. Для Челябинска эта новость добрая, ведь городской аэропорт значится в новом документе. Правительство Р Ф распорядилось помочь со вторым этапом реконструкции, а именно построить новый перрон, рулежные дорожки, водосточно-дренажную систему, светосигнальное оборудование, объекты электроснабжения, линии связи и управления.

Основные ожидаемые результаты реализации: улучшение обслуживания воздушных судов, пассажиров, багажа и грузов, в том числе в международном сообщении, устранение негативного влияния инфраструктурных ограничений аэропорта на качество такого обслуживания. — сообщается в документе.

Все будет делаться за государственный счет. Необходимость этого сумел доказать губернатор Борис Дубровский, неоднократно заявлявший, что челябинскому аэропорту нужно обновление и расширение. Саммит ШОС и БРИКС, который сумел «завести» в город глава Челябинской области, стал поводом для работы с воздушными воротами южноуральской столицы.

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