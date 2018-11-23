/ Наказана авиакомпания, не позаботившаяся о туристах из Челябинска в волгоградском аэропорту

Летевшие из Анталии южноуральцы жаловались на отсутствие еды, воды и гостиницы.

В конце мая челябинские туристы, возвращавшиеся домой из Анталии, на сутки оказались без еды, воды и удобств в аэропорту Волгограда. Туристы винили во всем службы воздушной гавани города на Волге. Якобы они не обеспечили необходимым попавших в беду людей, не предоставили номера в гостиницах, не организовали кормление.

На самом деле, как установил Роспотребнадзор, 14 семей с детьми и 8 представителей экипажа пригласили в гостиницу. Остальных горячим питанием, прохладительными напитками и водой обеспечивал аэропорт. Вот только по закону заниматься этим должна была авиакомпания «OnurAir», но она как раз не выполнила условия.

Согласно пункту 99 Федеральных авиационных правил «Общие правила воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и требования к обслуживанию пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей», утвержденных приказом Минтранса России от 28.06.2007 № 82 при перерыве в перевозке по вине перевозчика, а также в случае задержки рейса, отмены рейса вследствие неблагоприятных метеорологических условий, по техническим и другим причинам, изменения маршрута перевозки перевозчик обязан организовать для пассажиров в пунктах отправления и в промежуточных пунктах следующие услуги: предоставление комнат матери и ребенка пассажиру с ребенком в возрасте до семи лет; два телефонных звонка или два сообщения по электронной почте при ожидании отправления рейса более двух часов; обеспечение прохладительными напитками при ожидании отправления рейса более двух часов; обеспечение горячим питанием при ожидании отправления рейса более четырех часов и далее каждые шесть часов — в дневное время и каждые восемь часов — в ночное время; размещение в гостинице при ожидании отправления рейса более восьми часов — в дневное время и более шести часов — в ночное время; доставка транспортом от аэропорта до гостиницы и обратно в тех случаях, когда гостиница предоставляется без взимания дополнительной платы; организация хранения багажа. — пояснили сайту «Первый областной» в пресс-службе Роспотребнадзора по Волгоградской области.

За невыполнение обязательств авиакомпания привлечена к административной ответственности и оштрафована на 20 тысяч рублей.

Однако постановление еще не вступило в законную силу.

Напомним, экстренная посадка рейса Анталия-Челябинск произошла поздним вечером 20 мая. Причиной стала разгерметизация.