«Европа в панике»: из-за распространения коронавируса закрыли границу с Чехией

Чрезвычайное положение ввели на месяц.

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В Европе продолжает распространяться коронавирус. Из-за опасной инфекции закрывают границы, вводят ограничительные мероприятия. В Чехии также введено чрезвычайное положение.

«Европа в панике. Отменили все большие скопления людей, школы и университеты закрыли, концерты и всякие мероприятия отменяют. Даже рестораны оставили работать с 6 до 20», — рассказывает челябинка, живущая в Праге, Софья.

Чрезвычайное положение ввели на 30 дней. По словам Софьи, многих людей перевели на удаленную работу, других массово сокращают.

Добавим, что правительство Чехии приняло решение запретить с 16 марта въезд на территорию республики иностранцам без вида на жительство. Кроме того, гражданам и иностранцам, имеющим право на временное или постоянное проживание в стране, запрещено покидать территорию до улучшения ситуации. Также РЖД отменяет поезда в Прагу.

