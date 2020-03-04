Использование сухого льда может быть безопасным

Специалисты рассказали главные правила.

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В связи с последними трагическими событиями, которые произошли при использовании сухого льда и привели к смерти трех человек, стал актуальным вопрос: «А так ли безопасно использовать сухой лед даже в маленьких количествах?». Ведь часто его применяют и на детских праздниках.

Станислав Бурыкин, ведущий научного шоу, отмечает, что это абсолютно безопасно. У людей, знающих элементарные правила химии и физики, не должно случиться ничего неожиданного.

«Люди, которые знают основы химии и физики, они не придали этому особого внимания. Они знают, что все это абсолютно безопасно, если соблюдать технику безопасности и доверять это дело профессионалам», — отмечает эксперт.

Количество заказов, связанных с использованием сухого льда, также не уменьшилось.

«Пользуются большой популярностью, очень эффектно, очень красочно. Во время проведения этого шоу дети не только видят эффектные эксперименты, но и еще и узнают химические и физические законы», — рассказывает Станислав.

В студии телеканала ОТВ ведущий наглядно показал, как можно безопасно обращаться с сухим льдом.

Специалист рассказал, как могла произойти трагедия, и почему это случилось.

«Содержание углекислоты в атмосферном воздухе, которым мы дышим, не должен превышать 2%. Если он начинает превышать, то мы будем это ощущать в виде духоты, головной боли и т. д. То, что произошло в Москве, получилось барокамера, но только не кислород туда дали, а углекислоту. Сухой лед в объеме 60 кг они бросили в теплый бассейн, и он тут же начал прекращаться в углекислоту. Несколько вздохов, мы теряем сознание, потеряли сознание — захлебнулись, а те, кто прикасался ко льду, получили химические ожоги. Неразумно можно использовать все, и в данном случае вопиющая глупость и безграмотность этих людей», — пояснил ассистент кафедры анастезиологии и реаниматологи Южноуральского медуниверситета, главный внештатный токсиколог Виталий Казарцев.

Напомним, трагедия произошла в минувшие выходные в одном из банных комплексов Москвы. Супруг блогера-миллионика Валентин закинул в бассейн большое количество сухого льда. И из-за реакции с водой в закрытом помещении люди, нырявшие в бассейн, начали терять сознание. В результате трагедии погибли трое, включая Валентина.