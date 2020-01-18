Все ледовые городки Челябинска закрыты

Теплая погода вынуждает администрацию идти на крайние меры.

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Обычно закрытие городков стартует с приходом весны, но вот нынешняя погода говорит о том, что весна в городе уже наступила. Надолго или нет — неизвестно, но лед тронулся, как говорится, и во избежание чрезвычайных ситуаций, доступ на площади с ледяными фигурами и горками закрыт.

На площади Революции, на территории красивого, но подтаявшего городка, дежурит полиция и сотрудники ЧОПа. Делается это специально для тех, на кого не действуют заборы и объявления.

«В связи с аномальными погодными условиями во избежание несчастных случаев временно запрещено нахождение на территории городка», — гласит объявление в Металлургическом районе.

С аналогичным обращением стоит ледяная мышка в Советском районе в городке ДК Колющенко.

Напомним, что мероприятия проводятся в целях безопасности граждан. О том, что городки временно закрывают, стало известно утром 17 января. Так же вчера на площади 1905 года в Екатеринбурге рухнула часть ледовой скульптуры, к счастью, никто не пострадал.