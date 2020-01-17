В ледовом городке Челябинска временно закрыли для катания все горки

Это связано с перепадами температуры воздуха.

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Злую шутку с челябинцами перед выходными сыграла погода. Синоптики Гидрометцентра рассказали о том, что дневная температура воздуха в региональной столице сегодня, 17 января, будет достигать +2, +4 градуса тепла. Также ожидается мокрый снег.

В связи с этим, городская администрация временно закрыла для катания все горки в ледовом городке на Площади Революции.

Это сделано ради безопасности людей. Существование и функционирование ледяной горки полностью зависит от температуры воздуха. Из-за слишком тёплой погоды на льду могут образоваться трещины.

Но в мэрии просят челябинцев набраться терпения. Ведь уже завтра, 18 января, синоптики прогнозируют, что ночная температура будет держаться на отметке -7, -9 градусов, а днём она поднимется до -2 градусов по Цельсию.