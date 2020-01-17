В ледовом городке на Урале рухнула стена из-за потепления

Непривычно теплая зима лишает людей зимних радостей.

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В Екатеринбурге на площади 1905 года обрушилась одна из стен ледового городка. ЧП произошло, когда в центре гуляло много людей. К счастью, обошлось без пострадавших, екатеринбуржцы успели вовремя отскочить в сторону. Многие сразу поспешили удалиться с места повышенной опасности — именно так можно называть ледовые городки во время аномально теплой зимы.

«Администрация могла и закрыть городок на период потепления, но им не до народа, как всегда», — возмущается местный житель.

В отличие от других, администрация Челябинска о народе подумала и объявила о временном закрытии городка на площади Революции.

Однако наши люди любят экстрим, ни предупреждения, ни запреты на суровых челябинцев не действуют. Жители по-прежнему спешат в центр и ведут туда своих детей, надеясь на русский «авось». Главное, чтобы действительно обошлось, а то будут потом искать виновных.