Часть ледового городка в Челябинске снесут

Причиной стала аномально тёплая погода.

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Ледовый городок в Челябинске не работает уже несколько дней из-за плюсовых температур. На входе висят таблички, что горки закрыты, а за забором дежурят правоохранители. Помимо данных мер, на территории городка решили демонтировать высотную фигуру.

«Фигуры и горки были подлиты, но часть высотных фигур, а конкретно лебедей, мы решили демонтировать. Высота их — более 4 метров, в январе ожидается тёплая погода, поэтому было принято решение их убрать», — прокомментировал ситуацию заместитель главы города по социальному развитию Сергей Авдеев.

Сам же ледовый городок планируют открыть уже завтра, 21 января, если ночью температура достаточно опустится.

Напомним, что в 2020 году январь выдался аномально теплым: температура держится на уровне минус 3 — минус 5 градусов днём, а иногда термометр показывает плюсовые значения. Например, завтра в Челябинске и в области ожидается ноль градусов, ночью от минус 4 до минус 11 градусов. Из-за такой оттепели в соседнем Екатеринбурге уже рухнула стена в ледовом городке.