Все кружки и секции Челябинской области переходят на режим свободного посещения

Родители должны подписать письменное заявление на дополнительные занятия детей.

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Во всех кружках, школах, колледжах и училищах Челябинской области с 19 марта введён режим свободного посещения в целях минимизации рисков распространения коронавирусной инфекции. Об этом заявил губернатор региона Алексей Текслер.

В министерстве образования Челябинской области заявили, что на режим свободного посещения переходят учреждения допобразования, школы и техникумы. Вузы организуют обучение студентов в дистанционном формате. А детские сады работают в обычном режиме с усилением профилактических мер. Но родители также, на своё усмотрение и в силу возможностей могут перейти на «дистанционку».

«Всем руководителям образовательных организаций поручено обеспечить обучение с использованием дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ для обучающихся, не посещающих образовательные учреждения по решению их родителей (законных представителей). Родители могут проинформировать о своем решении школу, колледж или училище в письменном виде (заявление можно направить на электронную почту), но при этом подтвердив свой выбор телефонным звонком», — заявили в министерстве образования Челябинской области.

Отметим, что дети, чьи родители не выбрали дистанционный вариант обучения, будут приходить на занятия в обычном режиме. А решение о том, какими инструментами будут пользоваться педагоги и ученики во время «дистанционки», будет принимать непосредственно администрация учреждения.

При этом, школы Южного Урала уходят на каникулы согласно своему календарному графику. Затем до 12 апреля образовательные организации переключаются на режим свободного посещения.

Также из-за этих мер, Рособрнадзор продлил сроки проведения Всероссийских проверочных работ до 25 мая. Также школы самостоятельно могут определять их график.