Россиян будут штрафовать за фейки о коронавирусе

Первый случай распространения ложной информации доказан в Амурской области.

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В городе Свободный Амурской области местная жительница распространила в сети слухи о том, что в области зарегистрированы случаи заболевания коронавирусной инфекцией. Однако информация оказалась ложной, и теперь женщине предстоит ответить за свои слова.

На ложную информацию о распространении коронавируса в области наткнулись полицейские в ходе мониторинга социальных сетей. Проведя проверку, они установили личность подозреваемой. Ей оказалась местная жительница. За свои слова жительнице Свободного предстоит ответить в суде: на неё завели административное дело по части 9 статьи 13.15 КоАП РФ «распространение в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создавшее угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка».

«За совершение данного правонарушения женщине грозит наказание в виде административного штрафа в размере от тридцати тысяч до ста тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения или без таковой»,— сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Амурской области.

Напомним, в последнее время социальные сети наполнила не только фейковая информация о заболевших коронавирусом, но и необоснованные и ничем не подтверждённые способы выздоровления, которые могут привести к летальным исходам. Кроме того, всё чаще в социальных сетях распространяется пугающая и сеющая панику недостоверная информация о карантине в стране и прочем. Однако, как отметили в Роскомнадзоре, за распространение ложной информации об инфекции будут применены жёсткие меры: например, СМИ грозит лишение лицензии и немедленная блокировка сайта, то же самое ждёт и телевидение, и социальные сети, и видеохостинги.