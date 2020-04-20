Все кладбища Челябинска до конца недели будут обработаны от клещей

Соответствующее распоряжение дала глава города Наталья Котова.

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Сегодня, 20 апреля, в администрации Челябинска состоялось традиционное еженедельное аппаратное совещание. Наталья Котова отдельно отметила бактерицидную обработку города, в том числе и кладбищ.

Она пояснила, что до Родительского дня, который в этом году приходится на вторник, 28 апреля, все городские кладбища должны быть обработаны от клещей.

«У нас с середины апреля и по конец мая идет первый этап бактерицидной обработки. До родительского дня постараемся все обработать, будем работать и в выходные», — заявил заместитель главы Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов.

Он также подчеркнул, что работы продолжатся в любом случае, даже несмотря на то, что к концу недели ночные температуры воздуха обещают быть отрицательными, что может повлиять на обработку.