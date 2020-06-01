Минздрав Челябинской области дал рекомендации о том, что делать при укусе клеща

Обязательно необходимо обратиться за медицинской помощью.

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Министерство здравоохранения Челябинской области представило памятку-руководство к действиям, если вы обнаружили, что вас или ваших близких укусил клещ.

Первое, что необходимо сделать — аккуратно извлечь клеща и обработать место укуса спиртом или йодом. После этого нужно обратиться в медицинскую организацию, инфекционный кабинет поликлиники или травмпункт.

Клеща нужно сохранить: поместите его в закрытую емкость и отдайте на исследования в лабораторию. Если у вас есть страховка от клеща, на ней есть адреса лабораторий, проводящих подобные исследования. Напоминаем, что отдать клеща нужно в течение двух суток.

Обратитесь за медицинской помощью. Вам может понадобиться введение иммуноглобулина, в случае, если клещ окажется переносчиком заболевания или если у вас нет прививки.



