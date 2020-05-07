Почти 200 человек за неделю покусали клещи в Миассе

Среди них 48 детей.

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Всего за одну неделю — с 29 апреля по 5 мая — в травмпункт городской больницы № 2 Миасса обратили 189 жителей с жалобами на укусы клещей. Четверть из них — дети.

«Среди пострадавших от укусов членистоногх было 48 несовершеннолетних: семеро подростков в возрасте 15-17 лет и 41 ребёнок не старше 14 лет. Для сравнения напомним, что в последнюю неделю апреля, с 22 по 28 число, медикам травмпункта пожаловалось на укусы 70 миасцев. С начала же тёплого сезона проснувшиеся клещи успели напасть на 352 жителей Миасса, в том числе 96 детей и подростков. Привитыми от клещевого энцефалита оказались 10 граждан», — рассказали в пресс-службе медучреждения.

В Роспотребнадзоре напомнили, как нужно одеваться и вести себя, чтобы обезопаситься от укусов клещей: необходимо выбирать закрытую одежду, голову и шею также нужно дополнительно защищать, одежду и открытые участки тела обрабатывать репеллентами, а по приходу домой тщательно осматривать тело.

Кроме того, необходимо помнить, что в области действует режим обязательной самоизоляции, а также с 1 мая был объявлен повышенный пожароопасный режим. Покидать дома без крайней необходимости не следует, а ходить в лес вообще запрещено.