«Все „герои“ получат по заслугам»: Алексей Текслер о дисциплинарной ответственности за недостоверные сведения о доходах

В Челябинской области практически завершена декларационная компания.

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В Челябинской области завершается декларационная компания. Ее сроки были передвинуты, но к 30 апреля сведения были предоставлены на 99%. Губернатор региона Алексей Текслер, во время совещания по вопросам противодействия коррупции с полпредом президента в УрФО Николаем Цукановым подчеркнул, что всех подавших недостоверные сведения будет ждать дисциплинарная ответственность.

«К мерам дисциплинарной ответственности по итогам всех проверок за недостоверность сведений о доходах привлечено 137 человек, а проверок было 195. Больше 60% проверок дошло до дисциплинарной ответственности. По прошлому году цифры на порядок были ниже. Безусловно, все „герои“ получат по заслугам», — подчеркнул глава региона.

Все данные, которые были предоставлены о руководителях, членах правительства и губернаторе, уже опубликованы.