Фигуры в ледовом городке Челябинска снесут из-за возможного обрушения

Скульптуры тают из-за перепадов температуры.

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В Челябинске на главном ледовом городке, расположенном на площади Революции, не останется скульптур изо льда. Решение о том, что их необходимо демонтировать, приняли в администрации города после того, как в регионе наступили аномально теплые дни. Температура воздуха 5 февраля перешагнула за ноль градусов и держалась на отметке плюс 2.

«К сожалению мы вынуждены продлить сроки закрытия главного ледового городка в Челябинске до выходных. Это связано с необходимостью демонтировать все ледовые фигуры, которые разрушаются из-за капризов погоды. Нам тоже очень жаль, но, это необходимо для безопасности посетителей», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе администрации Челябинска.

Напомним, что ледовый городок этой зимой закрывают уже не в первый раз. Ранее, во время потепления, было принято решение снести скульптуру «Гуси-лебеди», поскольку она была высокой и могла нанести вред посетителям.