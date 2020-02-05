Главный ледовый городок в Челябинске снова закрыт

Челябинцев просят не заходить на перегороженную территорию.

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В Челябинске из-за серьезного потепления вновь закрыли главный ледовый городок на площади Революции. Синоптики обещают, что днем температура воздуха в городе поднимется до плюс 2 градусов, при таком тепле ледовые конструкции могут нести опасность.

«Из-за погодных условий вновь закрыт главный ледовый городок на площади Революции. Просим челябинцев не нарушать запрет, не заходить за ограждение и не пытаться кататься на горках», — сообщили сайту «Первый областной» в администрации Челябинска.

На территории городка будут дежурить сотрудники частного охранного предприятия, чтобы не пропускать жителей, решивших прокатиться на горке.