Судьбу главного ледового городка Челябинска решают специалисты

На днях мы узнаем, сохранят ли горки на площади Революции.

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В Челябинске решается судьба главного ледового городка. Горки на площади Революции закрыты с прошлой недели, резкое потепление могло стать причиной обрушения ледяных конструкций. Открыть городок перед выходными в администрации города так и не решились.

Сегодня, 10 февраля, городок проверит специальная комиссия.

«На данный момент выводы сделать не представляется возможным, мы провели обход городка, далее мы детально осмотрим каждую горку и фигуру, их основание и снежную подушку, на которой они установлены, проверим сколы. Надо проверить все на соответствие свода правил по ледовым городкам», — сообщил корреспонденту медиахолдинга ОТВ заместитель директора «Челябстройзаказчик» Андрей Кузнецов.

Напомним, что ледовый городок уже закрывали из-за аномально высоких температур. В первый раз на территории демонтировали высокую скульптуру «Гуси-лебеди». В этот раз было принято решение убрать и остальные ледяные фигуры. Сейчас специалисты решат, останутся ли на месте горки.