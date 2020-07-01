В детский сад ребенка примут при наличии справки об эпидблагополучии

Дошкольные организации Челябинской области начнут работать в прежнем режиме уже завтра, 2 июля.

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Детские сады Челябинска возвращаются в штатный режим работы. Уже начиная с четверга, 2 июля, родители смогут водить детей в дошкольные учреждения на полный день. Однако, для того, чтобы ребёнок попал в детсад, необходимо получить справку об отсутствии контакта с инфекционными больными. Она необходима для детей, которые отсутствовали более 5 дней и действительна 72 часа. Получать справку рекомендуют за два дня до посещения детсада, рассказали в пресс-службе мэрии Челябинска.



«Получить справку для посещения детского сада возможно дистанционно. Родитель уведомляет детский сад о выходе ребенка в группу заблаговременно. Администрация дошкольного образовательного учреждения самостоятельно запрашивает медицинскую организацию сведения об эпидокружении ребенка. Внимание: рекомендуем родителям при обращении в детский сад уточнить возможность получения справки таким способом»,— рассказали «Первому областному» в пресс-службе администрации Челябинска.

Также родители могут самостоятельно обратиться в детскую поликлинику и получить вышеуказанную справку по предварительной записи в указанное время. Подчеркивается, что при оформлении ребенка в дошкольное учреждение впервые с учётом наличия путевки необходимо оформление медицинских документов в детской поликлинике по месту жительства по предварительной записи.

В администрации подчеркнули, что во всех детсадах города проводятся необходимые санитарные мероприятия. Это дезобработка помещений и площадок на улице, осмотры медработниками и масочный режим для родителей.