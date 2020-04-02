Детские сады в Челябинской области продолжают работу в условиях карантина

Детей в дежурные группы с каждым днем приводят все меньше.

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В Челябинской области детские сады продолжают функционировать во время обязательного режима самоизоляции, но в особом режиме. Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер.

«Сейчас работают 289 детских садов, 307 групп, 1343 ребенка посещают детские сады, в группе в среднем 4-5 детей», — заявил глава региона.

В дежурных группах принимают детей, оба родителя которых даже в режиме полной самоизоляции вынуждены ходить на работу. Снижение количества дошкольников в последнее время говорит о том, что сознательность граждан растет, и все больше южноуральцев принимают решение остаться дома в столь опасное для здоровья время.

Напомним, стартовала работа горячей линии по вопросам коронавирусной инфекции. Позвонив на нее, южноуральцы могут узнать ответы на любые вопросы. Горячая линия будет открыта круглосуточно: 8-800-201-41-88.