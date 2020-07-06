В Челябинской области завершен капремонт автодороги до границы с Казахстаном

В этом году привели в порядок участок, протяженностью 1, 4 км.

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В Челябинской области завершены ремонтные работы на дороге Кизильское — Бреды — Мариинский — граница Республики Казахстан. В этом году заасфальтировали 1, 4 км на участке от Андреевского до границы с Казахстаном.

В этом году рабочие рекультивировали 11 км объездной дороги, нанесли разметку, обустроили обочины и установили дорожные знаки. Ширина полотна на данном участке составила десять метров, шесть из которых — проезжая часть, а также по два метра обочины.

«Это, несомненно, толчок в экономическом развитии для всей Челябинской области и в частности для Брединского района. Рядом с дорогой уже построена новая АЗС, а местные фермеры с комфортом возят свою сельскохозяйственную продукцию в областной центр», — прокомментировал министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексей Нечаев.

Напомним, капитальный ремонт проводился с 2019 года в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Всего в 2020 году обновят 136,6 километра региональных автодорог, а также более 60 километров улиц и дорог Челябинска и Магнитогорска.