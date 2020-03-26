У Льва Лещенко подтвердился коронавирус

В данный момент он находится в реанимации.

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С 24 марта народный артист РСФСР Лев Лещенко и его жена Ирина находятся в столичной больнице Коммунарка. Туда они были госпитализированы с подозрением на коронавирусную инфекцию.

Затем певец был помещён в реанимацию, но как рассказывал его концертный директор, там Лещенко лишь «насыщался кислородом».

Но по последним данным, результаты анализов артиста подтвердили у него наличие заболевания, которое уже вызвало двухстороннюю пневмонию.

На данный момент официальные представители Льва Лещенко эту информацию никак не комментируют. А его близкий друг, также народный артист РСФСР, Владимир Винокур даже опровергает её.

«Это всё неправда. Результата анализа ещё нет», — заявил пародист.

Отметим, что в России на сегодняшний день выявлено 840 заболевших в 56 регионах страны. 8 из них — в Челябинской области.