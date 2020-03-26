Следователи Челябинской области займутся "карантинниками" и фейками

Об этом договорились Губернатор Алексей Текслер и руководитель регионального СК.

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В правительстве Челябинской области состоялась встреча губернатора Алексея Текслера и и.о. руководителя регионального управления Следственного комитета Российской Федерации Степана Шульги.

Во время этого совещания они обсудили все меры властей и правоохранительных органов по недопущению распространения коронавируса Covid-19.

«Алексей Текслер подчёркивал, что областными властями принимаются исчерпывающие меры по борьбе с коронавирусом, введён карантин. Особое внимание уделяется гражданам, прилетевшим из-за границы, которым необходимо соблюдать самоизоляцию», — отметили в пресс-службе губернатора Челябинской области.

Также Алексей Текслер и Степан Шульга обсудили участие правоохранительных органов в проведении проверок проводимых ограничительных мероприятий. Помимо этого, речь шла и об анализе ложной информации о распространении заболевания.



Напомним, что за распространение ложных сведений о распространении коронавирусной инфекции последует наказание. Уже есть прецеденты, когда жители регионы бали привлечены к ответственности и штрафам, за публикацию фэйковой информации.



Отметим, что по всему региону запрещены массовые мероприятия, закрыты все кальянные, а в барах, ресторанах и прочих заведениях можно одновременно находиться не более 50 людям. На данный момент в Челябинской области зарегистрировано восемь человек, заразившихся коронавирусом.