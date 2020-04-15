Более 800 жителей Челябинской области находятся за границей

Правительство ведет списки тех, кто хочет вернуться в Россию.





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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер рассказал, как ведётся работа по возвращению на Родину туристов из региона. По официальным данным, в разгар пандемии коронавируса за границей находится более 800 южноуральцев. При этом глава региона подчеркнул, что многие из них не хотят возвращаться в Россию. Однако есть и те, кто собираются отправиться домой.



«Только по данным миграционной службы, в Таиланд уехало 170 человек. Не все из них собираются вернуться, мы имеем информацию о более чем 30 людях из Таиланда, которые хотят вернуться, они на связи и мы работаем с федеральным штабом, который сегодня организован в этой части. Сейчас мы собираем список тех, кто нуждается в том чтобы выехать, у нас есть несколько семей и пожилого возраста, люди сообщают, что у них лекарства заканчиваются, сейчас мы списки этих людей собираем», — подчеркнул Алексей Текслер.

Те южноуральцы, которые хотят вернуться домой могут рассчитывать на борт из Бангкока в Екатеринбург, который запланирован на 18 апреля. По словам Алексея Текслера, правительство региона сделает всё возможное, чтобы жители Челябинской области смогли вернуться в родной регион.

«Я на связи и с представителем МИДа в УрФО, мы вчера обсуждали этот вопрос, сейчас списки формируем и, соответственно, и в МИД, и в Минтранс будем их отправлять для того, чтобы люди были включены в этот список. Ещё раз обращаюсь ко всем, если есть конкретная информация по людям, которые планируют и остро нуждаются в том, чтобы вернуться — сообщить информацию нам, список формирует Ирина Гехт, дальше мы отрабатываем его с Минтрансом и с МИДом», — заявил губернатор.

Напомним, что Россия прекратила авиасообщение с другими странами 27 марта этого года из-за распространения коронавируса. Исключение составили рейсы, которые должны вернуть туристов в страну.