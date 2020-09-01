Время работы городского транспорта продлили в Челябинске

Кроме того, на некоторые маршруты вышли дополнительные автобусы и троллейбусы.

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Уже с 25 августа на некоторых маршрутах автобусов и троллейбусов увеличили время работы. Теперь добираться с работы или с различных кружков детям будет удобнее. Подробнее сайту «Первый областной» рассказали в пресс-службе администрации Челябинска.

«На троллейбусном маршруте № 16 „АМЗ — ЖБИ“ введены дополнительные и вечерние рейсы. Теперь последний рейс по полному маршруту с АМЗ идет в 19:00, а с ЖБИ — в 20:00. Отметим, что троллейбус работает только по будням»,— сообщили в мэрии.

По-новому работают теперь автобусные маршруты №№ 31 и 71 «ЧМК — Академика Сахарова» и «ЧМК — Петра Столыпина» соответственно. Так, с Академика Сахарова автобус № 31 отправляется в 5:33 утра, а последний вечерний рейс с этой остановки едет в 20:01. С ЧМК первый автобус отправляется в 06:36, а последний с этой остановки — в 20:50.

«Что касается маршрута № 71, то первый рейс с Металлургического комбината следует в 06:42, последний — в 22:06. С остановки Петра Столыпина отправление автобуса начинается в 05:30 и заканчивается конечным рейсом в 21:26»,— добавляют в администрации.

Продлили время работы и на трамвайном маршруте № 22 «Чичерина — Чистопольская». В будние дни с Чичерина первый трамвай отправляется в 6:41, последний — в 22:41. В выходные дни — в 6:59 и 21:36 соответственно. С Чистопольской первый трамвай в будние дни отправляется в 5:05, последний — в 21:53. В выходные дни — в 6:47 и 21:36.