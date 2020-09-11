Бесплатным сделать проезд в общественном транспорте предложил Минтранс РФ

Однако движение на личном авто по дорогам придется оплачивать.

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Министерство транспорта Российской Федерации предложило сделать бесплатным проезд в городском общественном транспорте. Для того, чтобы это было возможным, планируется ввести плату за поездки на личных автомобилях по дорогам, сообщает РБК.

Изменения могут внести уже к 2035 году. Плата за проезд по дорогам может появиться уже в 2025 году. Такое предложение появилось в новом проекте транспортной стратегии, где отмечается, что для бесплатного проезда необходимо внедрить механизм «пользователь платит».

«В том числе механизм нужен для стимулирования использования транспорта общего пользования и сокращения пользования личным транспортом в крупных городах», — цитирует издание выдержку из документа.

Таким образом планируется решить сразу несколько проблем, например, улучшить экологическую обстановку, а также облегчить доступ к городской инфраструктуре.