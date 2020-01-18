Время покупать: что происходит с ценами на жилье в Челябинске и чего ждать

Вторичное жилье имеет привлекательный ценник.

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Сегодня вторичная недвижимость остается в том же ценовом диапазоне, что и два года назад. Тогда стоимость квартир уменьшилась на 30%.

«Сейчас время покупать. Цены на вторичку снижались с 2015 по 2017 годы, а в 2018 мы вступили в период стагнации. Цены „замерли“ и сегодня можно купить жилье по приемлемой стоимости», — считает специалист по недвижимости Наталья Канина.

Отметим, что несколькими годами ранее, а именно с 2010 года стоимость квадратного метра жилья стремилась вверх и в 2014-ом достигла своего пика.

Сами специалисты ожидают подъема цен, но пока не прогнозируют такового.