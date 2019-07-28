Больше ста семей Копейска получат новое жилье

В данный момент нужно расселить 233 аварийных дома.

В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» Копейску на переселение жителей из аварийного жилищного фонда выделено 175 млн 748 тысяч рублей из средств федерального и областного бюджета. Это позволит 110 семьям Копейска переехать в новые благоустроенные квартиры. Общая площадь нового жилья для переселенцев составит более 4 тысяч квадратных метров. На выделенные средства будет приобретено 57 квартир в Копейске и 66 в Челябинске.



Нацпроекты в Челябинской области реализуются под постоянным контролем главы региона Алексея Текслера. Он отмечает, что качественная и своевременная реализация национальных проектов — это абсолютный приоритет для правительства региона.



«Для Копейска это один из самых болезненных вопросов. Для жителей очень важно, что государство и губернатор Алексей Текслер уделяют проблеме переселения из аварийного жилья такое большое внимание. Мы чувствуем в этом вопросе большую поддержку областных властей и готовы активно участвовать во всех программах, которые улучшат жилищные условия граждан», — сообщил глава Копейска Андрей Фалейчик.



Напомним, что это не единственный проект, который решает вопросы переселения жителей из ветхого жилья. На территории Копейска также успешно реализуется государственная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации» в Челябинской области на 2014-2020 годы. В настоящее время на переселение 80 семей уже куплены благоустроенные квартиры и планируется, что в августе 2019 года копейчане уже получат ключи от собственного жилья.

