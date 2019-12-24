Последних жителей умирающего поселка Серный Ключ переселили в новое жилье

Теперь у семьи есть все необходимое для комфортного проживания.

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Завершено расселение жителей умирающего поселка под Нязепетровском. Несколько лет семья Валеевых из Серного ключа ждала переезда. И теперь семейство во главе с 90-летней Рашидой оказались в новой квартире.

«Квартира очень хорошая, светлая, теплая. Нам нравится здесь. Когда жили в поселке, были проблемы с водой, сходить в магазин — два километра до соседнего поселка, особенно зимой плохо. Сейчас все близко, рядом, и за водой ходить не надо, дров не надо», — рассказал сын Рашиды Валеевой.

Поздравила с переездом новоселов и пожелала семейного благополучия директор МУП «Служба единого заказчика» Евгения Распопина.

«В 2019 году приобретено за счет средств областного бюджета по муниципальной программе обеспечения доступным комфортным жильем граждан в Нязепетровском районе 21 жилое помещение. На сегодняшний завершается последний в этом году этап процедуры переселения — это заключение с гражданами договоров социального найма и мены», — рассказала Евгения Распопина.

Напомним, населенный пункт забросили после того, как закрылась железнодорожная станция. Люди ждали переезда несколько лет. Поселок Серный Ключ построили в 50-х для работников железной дороги. Трудилась на ней монтером путей и Рашида Валеева. В администрации Нязепетровского района начали заниматься вопросом переселения еще в 2015 году. Алексей Текслер распорядился помочь местным жителям с переездом.