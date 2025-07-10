Время героев на Южном Урале: ветераны спецоперации готовы к подвигам в мирной жизни

Шестьдесят человек проходят специнтенсив для будущих управленцев

Шестьдесят участников СВО из Челябинской области проходят образовательный интенсив, чтобы стать управленцами. Региональная программа «Герои Южного Урала», построенная по примеру федеральной программы «Время героев», дает им шанс найти занятие по душе на мирном поприще. Вот еще три истории о смельчаках, которые не побоялись пойти учиться.

Челябинец Иван Долгов долгое время возил «за ленточку» гуманитарную помощь. Но когда украинские войска вторглись в Курскую область, решил взять в руки оружие.

Иван участвовал в операции «Поток», когда несколько сотен российских военнослужащих вышли по магистральному газопроводу в тыл врага и освободили Суджу. В трубе челябинец отвечал за доставку. И хотя операцию уже принято называть легендарной, Иван героем себя не чувствует.

«Я просто выполнял свою работу. Только позже узнал, что все ребята, участвовавшие в „Потоке“, герои. Конечно, это приятно слышать», — замечает Иван.

Сейчас он хочет послужить Родине на гражданской службе. Чем займется конкретно, пока не решил и старается на занятиях жадно впитывать любые новые знания.

Денис Лапшинский из небольшого закрытого городка Озерска. Много лет служил в охраняющей город военной дивизии, был помощником службы радиационной, химической и биозащиты.

На СВО попал по направлению руководства, а когда истек контракт с армией, ушел на пенсию.

«Сейчас хочу применить свои навыки в другой сфере. Надеюсь, что они будут полезны. В будущем я хотел бы работать в структурах Росатома, а может, и в министерстве экологии области. Ради новой работы готов даже переехать», — замечает Денис.

Почти все темы программы «Героев» для опытного инженера-эколога пока в новинку. Ветеранам рассказывают про выборы, про систему государственного управления, уровни власти. Все эти знания пригодятся будущему управленцу.

Первый боевой опыт участник СВО из Миасса Андрей Болтаев получил во время Чеченской кампании. На гражданке стал заниматься военно-патриотическим воспитанием молодежи.

Многие воспитанники Андрея ушли добровольцами на СВО и сейчас находятся там, «за ленточкой». Андрей тоже попал туда добровольцем. Был командиром разведотделения.

«В мирной жизни продолжу работать с молодым поколением. Буду делиться опытом, чтобы ребята знали нашу историю, любили Родину и ценили свою семью», — рассказывает Андрей.

Всего во время учебы участники программы «Герои Южного Урала» пройдут четыре очных модуля обучения: в июле, октябре, январе и апреле, а между ними вместе с наставниками будут готовить к защите собственные проекты. Кто успешно сдаст выпускные экзамены, получит диплом по направлению «Государственное и муниципальное управление».

На этой неделе участники программы «Герои Южного Урала» начали выбирать наставников в органах власти.

Среди 60 человек, отобранных для учебы по конкурсу, есть четыре женщины. Две из них рассказали журналисту «Первого областного», почему в свое время пошли на спецоперацию и чем займутся после учебы. А здесь истории героев-мужчин.