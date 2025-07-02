Медсестра и юрист-доброволец: истории участниц программы «Герои Южного Урала»

Участники СВО целый год будут учиться на управленцев

Вчера, 1 июля, в Челябинской области стартовала программа «Герои Южного Урала». Целый год участники СВО будут учиться на управленцев. Среди 60 человек, отобранных для учебы по конкурсу, есть четыре женщины. Две из них рассказали журналисту «Первого областного», почему в свое время пошли на спецоперацию и чем займутся после учебы.

Марина — медик. До спецоперации она работала медсестрой в реанимации.

«Мы, медики, военнообязанные. Поэтому от предложения пойти на спецоперацию не отказались. Мы должны были это сделать», — объясняет она.

Характер женщины к тому времени закалил ковид. В пандемию Марина работала с пациентами в красной зоне. Знала цену и смерти, и своевременной помощи докторов.

На СВО медсестра спасала раненых, ей довелось бывать на первой линии обороны. Когда закончился контракт, Марина решила вернуться к семье и детям.

«Сейчас мне хочется заниматься детьми и приносить пользу обществу. До спецоперации у меня было ощущение, что я замерла — никакого роста. А сейчас хочется развиваться, поменять сферу деятельности. И я с радостью пошла учиться», — замечает Марина.

Что делать дальше, бывшая медсестра пока не решила. Она хочет попробовать свои силы в патриотическом воспитании. В родном поселке женщина уже стала наставником у «Юнармии».

«Нужно воспитывать молодежь. Ведь от них зависит наше будущее. А мне хочется в будущем спокойно состариться, чтобы в жизни не было никаких потрясений», — замечает Марина.

Еще одна участница программы «Герои Южного Урала» — Нина. До СВО Нина успела получить диплом юриста. Работала в городских органах власти. На спецоперацию ушла добровольцем — по контракту. Девушка верит, что скоро военные действия будут закончены. После победы она надеется вернуться на госслужбу, но уже с новым набором знаний и в новом статусе.

«Как и все, кто попал на программу, я хочу приносить пользу родному городу и Челябинской области», — говорит Нина.

Сегодня мы рассказали про участниц программы «Герои Южного Урала» — женщин, завтра расскажем истории героев-мужчин.

Во время встречи с участниками программы Алексей Текслер предложил сделать 1 июля региональным праздником — Днем ветеранов боевых действий. Сегодня праздник уже отмечают в отдельных регионах России, однако на уровне федерации его пока нет.