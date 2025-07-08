Участники программы «Герои Южного Урала» выбирают наставников в органах власти

У каждого слушателя будет личный куратор с богатым опытом управления

В военно-патриотическом центре «Авангард» под Чебаркулем в эти дни проходит первый модуль обучения по программе «Герои Южного Урала». Бывшие участники СВО получают новые знания, чтобы стать высококлассными управленцами. Сегодня в лагерь, где идет обучение, приехали вице-губернатор Челябинской области Роман Воллерт и вице-спикер Заксобрания региона Денис Моисеев. Они прочитали студентам по лекции и встретились с участниками программы, которых выбрали как наставники.

«Проект „Герои Южного Урала“ важен для формирования кадрового потенциала управленцев команды губернатора Челябинской области. Люди, которые доказали, что они настоящие патриоты и защищали интересы России на полях сражений, смогут в будущем максимально ответственно, с самоотдачей реализовать себя на гражданской службе», — подчеркнул важность проекта Роман Воллерт.

Вице-губернатор рассказал слушателям программы про выборную систему России и обсудил перспективы совместной работы со своим подопечным студентом.

Александр Заозеров по образованию политолог. На СВО ушел добровольцем еще в 2023 году. После ранения под Артемовском, а оно было тяжелым, сосредоточился на работе с детьми и создал собственный фонд для поддержки участников спецоперации, сейчас работает специалистом по социальной работе Единого центра поддержки и реабилитации участников СВО. Вместе с наставником во время учебы Александр будет решать реальные кейсы по внутренней политике региона.

«Я рад, что Роман Викторович оказал мне доверие. Считаю, что человек с таким большим опытом станет для меня лучшим наставником», — говорит Александр.

«За ленточкой» Александр приобрел не только боевой опыт, но и первый опыт управления коллективом — был командиром боевой машины. Сегодня хочет применить свои навыки на государственной службе. Бывший боец признался, что спецоперация сформировала в характере ее участников целый ряд важных качеств, необходимых для работы во власти.

«Первое — это умение быстро мыслить, мгновенно принимать важные решения. Второе — это ответственность, исполнительность. И третье — самое важное — чувство общности, чувство плеча. После учебы мы разъедемся по разным уголкам области, но мы останемся товарищами и будем работать для достижения одной цели», — перечисляет Александр.

Ветеран признается: учиться нравится, хотя программа не из простых.

«Обучение интенсивное, учиться приходится с раннего утра до позднего вечера, но мы ребята подготовленные, закаленные и этому рады. К нам приезжают лекторы невероятного уровня — это и ученые, и политики, люди с большим практическим опытом. Это для нас особенно важно», — говорит Александр.

Первый вице-спикер Заксобрания Челябинской области Денис Моисеев посвятил свое выступление адаптации бывших военных к жизни на гражданке.

«Я постарался простым доходчивым языком рассказать, чего, попав на гражданку, им делать не стоит. После разных военных компаний есть громкие случаи, когда ребята, вроде бы делая благое дело, попадают в тюрьму. Нужно от этого предостеречь. И рассказал, зачем они пошли в политику, что с этим делать, с чего начинать», — поделился Денис Моисеев.

С одним из участников программы — Максимом Петруковым из Чесмы — политик будет работать в качестве наставника.

Учитель и ученик знакомы несколько лет. Их объединяют гуманитарные миссии в Донбасс. Теперь вице-спикер научит Максима добиваться побед в мирной жизни.

«Свой первый боевой опыт получил еще во время Чеченской кампании, воевал в Сирии — освобождал Пальмиру, а на Донбасс попал добровольцем во время первой волны в 2014 году. Словом, я много лет провел под погонами. Но образование у меня спортивное. После СВО я стал руководителем детско-юношеской спортивной школы района. Мой взгляд еще не замылен, и мне многое хочется изменить, я ко всем лезу с кучей вопросов. Но лучше я буду навязчиво интересоваться и решать проблему, чем молча стоять в сторонке», — говорит Максим Петруков.

Всего во время учебы участники программы «Герои Южного Урала» пройдут четыре очных модуля обучения: в июле, октябре, январе и апреле. Между ними участники СВО вместе с наставниками будут готовить к защите собственные проекты, а в июне сдадут выпускные экзамены. Те, кто пройдут все этапы успешно, получат диплом государственного образца о профессиональной переподготовке по направлению «Государственное и муниципальное управление».

Региональная программа «Герои Южного Урала» выстроена по подобию федеральной «Время героев». И хотя обучение длится год, а не два, ее участники получат от обучения максимум пользы.

«Лекции читают преподаватели Челябинского филиала президентской академии и первые лица региона с огромным управленческим опытом. Все наши спикеры подают материал на примере Челябинской области, так как программа направлена на подготовку кадрового резерва для нашего региона», — пояснил директор Челябинского филиала РАНХиГС Евгений Алдошенко.

Он заметил также, что все участники программы предельно внимательны на занятиях, и выразил уверенность, что результат обучения будет достойным.

«Отбор в программу был очень конкурентным: из тысячи заявившихся в проект попали 60 человек. Все они имеют очень интересное сочетание: с одной стороны, это грамотные, компетентные люди, многие с управленческим опытом, а с другой — по-хорошему жадные до знаний», — говорит Алдошенко.

Среди 60 человек, отобранных для учебы по конкурсу, есть четыре женщины. Две из них рассказали журналисту «Первого областного», почему в свое время пошли на спецоперацию и чем займутся после учебы. А здесь истории героев-мужчин.