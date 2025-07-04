«Невыполнимых задач не бывает»: герои СВО о новой жизни на Южном Урале

Регион готовит руководителей из бывших участников спецоперации

На этой неделе в Челябинской области стартовала программа «Герои Южного Урала». Участники СВО в течение года будут учиться на управленцев, чтобы прийти работать в органы власти и на частные предприятия. Личные цели у всех участников разные, но все они непременно хотят приносить пользу родному краю и стране. Своими историями с журналистами «Первого областного» поделились герои-мужчины. О героях-женщинах мы рассказывали накануне.

Алексей Ковыляев

Алексей Ковыляев родом из небольшого южноуральского городка. Был мобилизован. Воевал два года. Спецоперация закончилась для него во время штурма Авдеевки — южноуралец получил серьезное ранение и оставил службу. После возвращения Алексей переживал, что не сможет адаптироваться к мирной жизни. Но помогли близкие и друзья — пригласили развивать строительный бизнес.

О программе героев мужчина узнал из интернета. Решил попробовать свои силы и прошел отбор. У Алексея уже есть опыт руководящей работы, но ему хочется развиваться, расти.

«Сейчас я намерен приложить все усилия, чтобы получить новые знания и показать себя, принести пользу нашему региону. Очень надеюсь попасть на стажировку в администрации родного города. Я хочу заниматься адаптацией бывших участников СВО к гражданской жизни, чтобы здесь они чувствовали себя максимально комфортно», — говорит Алексей.

Сергей Бондарчук

У Сергея Бондарчука три дочери и два сына. Старшему ребенку 32 года, а младшей всего шесть лет. На СВО пошел добровольцем. И за них тоже.

«У меня два деда воевали. Один погиб в 43-м, другой дошел до Берлина. Пойти „за ленточку“ для меня было долгом», — объясняет Сергей.

До спецоперации Сергей был юристом, занимался бизнесом, а сейчас намерен подключиться к решению важных государственных задач, например бороться с алкоголизмом и поднимать демографию.

«Я хочу заниматься реальным делом, чтобы люди в России стали жить лучше», — замечает Сергей.

Наш земляк уверен, что люди, которые прошли войну, могут принести обществу большую пользу: они надежны — не предадут и работоспособные — будут выкладываться на сто и больше процентов.

«Армия приучила нас: нет проблем — есть вопросы, а все вопросы решаемы и будут решаться», — замечает Сергей.

Мужчина — бывший спортсмен, во времена СССР был чемпионом Челябинской области по дзюдо в своей весовой категории. После обучения он хотел бы работать в региональном министерстве спорта.

Андрей Бережнев

Андрей Бережнев — многодетный отец, атаман одного из отделов Оренбургского казачьего войска. Был военнослужащим, телохранителем, инкассатором — словом, всегда с оружием и на спецоперацию отправился не случайно.

«Помогать Донбассу мы начали еще в 2014-м году. Кто-то включился в этот процесс с оружием в руках, а кто-то собирал гуманитарные миссии. В 22-м году многие казаки добровольно пошли на спецоперацию — защищать свою родину. Вернувшись в мирную жизнь после ранений, мы не можем спокойно сидеть на месте. В голове глобальные мысли о стране, о казачестве, о народе», — признается Андрей.

Протез в ноге и контузия не мешают Андрею принимать участие в гуманитарных конвоях. На гражданке он также хотел бы заняться вопросами безопасности и социалкой, а как бывший спортсмен — воспитанием подрастающего поколения в духе патриотизма. Программа по обучению участников СВО дает такую возможность.

У всех участников обучения своя история жизни, но все они чувствуют себя однополчанами, ведь воевали на одних направлениях и зачастую имеют общих знакомых. Сегодня все они одинаково хотят быть полезными на гражданке и даже не сомневаются, что у них все получится.

«Армия научила нас выполнять поставленные задачи и показала, что невыполнимых задач не бывает», — говорит Алексей Ковыляев.