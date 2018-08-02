/ Южноуральские врачи научились видеть артерии изнутри

Технология доступна в Челябинском федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии.

Новая система для контроля качества коронарного и сосудистого кровотока вводится в центре сердечно-сосудистой хирургии. Кардиохирурги получают возможность видеть артерии изнутри во время проведения операций. Так хирургическое вмешательство оказывается под полным контролем. В таких случаях опасность представляют жировые бляшки, задев которые можно спровоцировать инсульт.

Эта технология — настоящий прорыв в кардиологии. До сих пор место, где можно безопасно войти в больную аорту или где ее можно пережать для последующего шунтирования, кардиохирург определял с помощью весьма точных, но, все-таки косвенных признаков и технологий. При этом главным фактором успеха операции оставался опыт кардиохирурга. С появлением новой системы все становится проще. — рассказал сайту «Первый областной» заведующий вторым кардиохирургическим отделением кардиоцентра Владислав Аминов.

Новая система отрабатывается в течение нескольких недель. После этого она встанет «на поток».