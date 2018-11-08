/ В Челябинской области снизилась статистика смертности от болезней сердца

Благодаря усилению системы экстренной помощи пациентам, статистика меняется в положительную сторону.

За последние годы значительно уменьшилось количество смертей от патологий сердца. С 2000 года количество смертей на 100 тысяч — сократилось с 807 до 567.

Большой прогресс приходится на последние несколько лет, когда активно начали открываться центры помощи сердечникам в населенных пунктах области.

В 3-ей областной больнице открыт центр мониторинга кардиограмм, где специалисты обрабатывают ЭКГ пациентов всей области.

А еще в Челябинске, недавно прошла вторая сенсационная операция по пересадке сердца. Первую провели кардиохирурги Челябинской областной больницы год назад.

Александр Обухов, которому пересадили сердце, готов рассказать о своих ощущениях и о том, как изменилась его жизнь после пересадки. Подробности смотрите в субботу в 21.30 в программе «Время новостей. Итоги».