Врачи рассказали, понадобится ли пластика младенцу, которого порезали при родах в Кыштыме

На вопрос ответил пластический хирург.

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Родственники девочки, чье лицо пострадало во время кесарева сечения, переживают за судьбу малышки. Большинство специалистов считают, что шрама на щеке не останется. Однако врачи точных прогнозов не дают.

«За время моей практики таких ситуаций не происходило. Нужна ли будет такая операция этому ребенку в будущем — это невозможно предугадать. Надо смотреть, наблюдать за состоянием девочки. Порез небольшой, но какие-то прогнозы давать сложно», — прокомментировал пластический хирург ЧОКБ Александр Медведев.

Также врач пояснил, что такие операции могут проводиться хотя бы по достижению ребенком пяти лет. Все будет зависеть от того, как ребенок будет расти и развиваться.

Напомним, 19-летней матери приняли решение провести кесарево сечение из-за положения ребенка. При родах малышке порезали щеку.