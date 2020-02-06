Мать девочки со шрамом на лице после кесарева ушла из больницы

Женщина решила обойтись без помощи врачей стационара.

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Дарья Кадочникова вместе с малышкой выписалась из роддома по собственному желанию. Медики не хотели отпускать молодую маму домой, поскольку у нее периодически повышается температура. Со слов свекрови все анализы в норме, поэтому Дарья больше не пожелала оставаться в медицинском учреждении.

«Врачи не хотели пока выписывать, но Даша написала отказную от дальнейшего пребывания в больнице. Шрам на щечке ребенка отчетливо виден», — рассказывает бабушка ребенка Галина Пшеницына.

Напомним, что 26 января в роддоме Кыштыма во время кесарева сечения на роженицу не подействовала спинальная анестезия, она дернулась от боли, что привело к травме ребенка. К делу подключилась уполномоченная по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова. Врачи заверили молодую маму, что порез неглубокий и следов на лице ее дочери не останется.