Маме ребенка, которого порезали при родах в Кыштыме, окажут необходимую помощь

Детский омбудсмен встретилась с врачами, которые пообещали сделать все необходимое.

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Днем 31 января детский омбудсмен Челябинской области Евгения Майорова выехала в Кыштым, чтобы посетить местный роддом. Там она встретилась с 19-летней Дарьей, ребенок которой пострадал при родах. Также она пообщалась с врачами и передала им пожелания и переживания молодой мамы.

Евгения Майорова рассказала, что новоиспеченная мать очень переживает за рану на лице своей дочери. Однако врачи заверили, что она затянется менее чем за две недели. Также девушке пообещали как можно больше рассказывать обо всей волнующей ее информации. С ней начнет работать психолог.

«Уже сейчас Даша готова работать с психологом, надеюсь, что у них контакт установится. Я также всегда готова ей помочь, мы обменялись телефонами. На сегодняшний день мне кажется, что Даша уже достаточно спокойна. Она, конечно, подустала от больницы. Через десять дней мы с ней снова свяжемся, убедимся, что все хорошо. Но если вдруг понадобится какая-то помощь, поддержка или какие-то действия, то я сразу подключусь», — рассказала сайту «Первый областной» Евгения Майорова.

Главврач больницы Игорь Усков сказал, что вины врачей в произошедшем нет. Они сработали профессионально и своевременно.

«Возникшая ситуация просто связана с тем, что были особенности нахождения ребенка в организме матери. Судя по тому, что рана носит поверхностный характер, прогноз от недели до десяти дней. Мы увидим, что она почти бесследно исчезнет. Ребенок здоров, процесс проходит в нормальные физиологические сроки», — пояснил Игорь Усков.

Напомним, при проведении кесарева сечения новорожденной порезали щеку. Мама девочки и ее родственники опасаются, что у малышки останется шрам.