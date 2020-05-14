Врачи, работающие с COVID-19 в Челябинской области, получили допвыплаты

Федеральные и областные надбавки перечислили докторам, среднему и младшему медперсоналу.

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В Челябинской области врачам, работающим с зараженными новой коронавирусной инфекцией, уже выплачивают надбавки. Сотрудники ОКБ № 3 в Челябинске уже получили все полагающиеся им выплаты. Врачи отмечают, что сразу не смогли разобраться в том, как была насчитана сумма, но администрация медучреждения объяснила, как ведется начисление.

«Нам пришли все выплаты, в пересчете на часы, как мы работаем, с 22 апреля. Это и федеральные выплаты, и областные двух видов. У врачей идет федеральная выплата: 80 тысяч на отработанную ставку. Областные выплаты двух видов. Для врачей — это размер среднего оклада по региону: это около 31 тысячи рублей. Для врачей — это 100% на отработанную ставку. На отработанные часы она увеличивается. Плюс вторая областная выплата — это 10 тысяч рублей на врачей, которая умножается в соответствии с часами отработанными. Средний медицинский персонал — 50 тысяч рублей, плюс 50% от среднего областного оклада и 6 тысяч рублей вторая областная выплата, все на отработанные часы. Я считаю, это достойные выплаты. Мы их получаем в полном объеме», — рассказала корреспонденту медиахолдинга ОТВ заведующая пульмонологическим отделением ОКБ № 3 Елена Лозовая.

Свою семью Елена Лозовая не видела с 19 апреля. На время работы с зараженными COVID-19 ей приходится жить отдельно от близких и общаться с ними по телефону и видеосвязи. В таком же положении сейчас находится большая часть врачей.

«В такие сложные периоды особенно остро понимаешь, что работу, которую делаем мы, не сделает никто. Сейчас мы работаем в так называемой красной зоне, в СИЗ, технически это трудно, мы работаем в этих средствах, мы печатаем в них и подходим в них к пациентам. Часто подходим к пациентам, это нестандартные наши больные, им требуется повышенное внимание. За смену, как дежурный врач, я могу подойти к пациенту 4-5 раз, поскольку мы оцениваем параметры, которые ранее не отслеживали. Работа для нас новая, в академическом смысле интересная. На двух врачей приходится около 80 пациентов сейчас», — отмечает Елена Лозовая.

Дежурить врачам приходится по 12 или 24 часа. Заведующие отделений работают в дневные смены, остаются дежурить по ночам и снова выходят работать днем.