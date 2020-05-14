Медработники Челябинской области одни из первых получили надбавки

Но этот процесс достаточно сложный.

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По указу президента Владимира Путина надбавки медработникам, работающим с больными коронавирусом, начинаются с первого инфицированного. Но в марте их было еще немного, поэтому надбавки тоже были небольшие. Но уже с апреля ситуация кардинально изменилась.

Как заявила первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт, что наш регион один из первых начал осуществлять эти выплаты непосредственно медицинским работникам.

«Все эти суммы привязаны к отработанному времени и количеству тех смен, которые медработники провели на своем рабочем месте. Мы выплаты осуществили одними из первых в стране. Если расчеты за март мы отдали только в середине апреля, то апрельские выплаты все получили до 1 мая. И в небольшой промежуток между майскими праздниками. Все эти выплаты довели до медработников в короткие сроки», — отметила Ирина Гехт.

Это касается всех, кто работает с COVID-19, даже средний медицинский персонал. Всего за апрель надбавки выплачены 6 тысячам 653 работникам медицины. И они продолжат осуществляться, пока коронавирус бушует в Челябинской области.