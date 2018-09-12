/ Самые распространенные проблемы со здоровьем среди южноуральских школьников

Челябинские врачи рассказали, как бороться с недугами.

Южноуральские врачи обеспокоены состоянием здоровья местных школьников. Увеличилось количество детей, которые все чаще жалуются на головные боли, слабое зрение, плохую память. Школьники становятся раздражительными и замкнутыми, плохо усваивают учебную программу. Большой урон здоровью ребенка наносят гаджеты, с которыми школьник может не расставаться на протяжении всего дня. Об этом в пресс-центре ОТВ рассказали представители министерства здравоохранения во время прямой трансляции.

К сожалению, это бич нашей современности. Без использования гаджетов жизнь современного ребенка не представляется возможной. По российским и мировым данным увеличивается количество детей с нарушениями зрений. — рассказала сайту «Первый областной» Елена Ядыкина.

Специалисты дают несколько советов, к которым обязательно должны прислушаться родители школьников. Специалисты обращают особое внимание на правильное распределение труда и отдыха. Очень важно чувствовать настроение ребенка.

Первое: хороший, активный и адекватный отдых. Причем как ребенку, так и родителям. Второе: прислушиваться к своему ребенку. Если он жалуется или вы видите изменение состояния, то нужно активно спрашивать у ребенка, что его беспокоит. Это поможет своевременно и правильно среагировать на любые изменения. Третье: учитывать физиологические возможности ребенка. Нельзя требовать того, чего он не может. — рассказал сайту «Первый областной» Денис Смирнов.

Не менее важно правильно оборудовать для школьника учебное пространство, минимизируя наличие гаджетов. Полную видеоверсию советов от минздрава смотрите на сайте 1obl.tv