/ Проверить предрасположенность к инсульту смогут челябинцы

В нескольких больницах города стартовала «Территория здоровья».

На территории 4 больниц города стартовала «Территория здоровья» — акция, направленная на профилактику инсульта. Посетители медучреждений смогут без талонов пройти консультации у кардиолога, терапевта и невролога. Помимо того, врачи на площадках смогут определить сосудистый возраст, рост, вес, артериальное давление, уровень содержания глюкозы и холестерина в крови, и даже рассчитают индекс массы тела.

Работать «Территория здоровья» будет в следующих больницах города:

25 октября — ГКБ № 1,

26 октября — ГКБ № 11,

29 октября — ГКБ № 6,

30 октября — ГКБ № 8.

Время работы площадок с 08.00 до 12.00.

Помимо того, 27 октября, в рамках всемирного дня борьбы с инсультом можно будет пройти диспансеризацию. Врачи расскажут, как оказать первую помощь при неотложных состояниях, как измерить давление и распознать первые признаки инсульта и инфаркта.