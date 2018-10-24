/ О профилактике сердечных заболеваний расскажут специалисты на «Онлайн ТВ»

Беседа состоится в рамках проекта «Дни семьи».

С сердечными заболеваниями шутить нельзя. Об этом скажет каждый работник медицинской сферы. Специалисты минздрава решили напомнить южноуральцам, что проблемы с сердцем можно предупредить, но задумываться об этом должен не один человек, а вся его семья. Разговор состоится в рамках информационно-просветительского проекта «Дни семьи».

Что такое инсульт, в чем причина его развития, как его распознать и кому следует его опасаться, расскажет главный внештатный специалист по профилактической медицине Министерства здравоохранения Челябинской области Ольга Агеева, главный внештатный специалист невролог Минздрава Галина Бельская, представитель фонда по борьбе с инсультом «ОРБИ» в Уральском федеральном округе Мария Онипкина. Модератором выступит член Общественной палаты Челябинской области Елена Сыркина. — сообщили сайту «Первый областной» организаторы встречи.

«Онлайн ТВ» в прямом эфире покажет разговор специалистов. Начало трансляции 24 октября в 17:00.